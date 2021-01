Palermo, task force della polizia presidia il Cep: 29 in giro senza valido motivo, multati

Oltre 1000 persone controllate, di cui 323 con precedenti di polizia e 195 soggetti già sottoposti a misura cautelare, 2 denunce, 58 multati per violazione del Codice della Strada, 11 i segnalati quali assuntori di stupefacenti, 29 sanzionati perché sorpresi in giro senza un valido motivo, 14 gli esercizi commerciali controllati, di cui uno sequestrato. È il bilancio dei controlli straordinari voluti dal questore al quartiere Cep di Palermo a partire dal 13 gennaio, dopo gli eclatanti casi avvenuti nella zona, in particolare l'incendio all'asilo nido Peter Pan oltre a diverse rapine che hanno messo in allarme i commercianti.

La task force era composta dal personale del commissariato di polizia “Zisa-Borgo Nuovo”, Squadra Mobile, dell’uffcio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine, alla Divisione di polizia amministrativa della Questura ed al Gabinetto regionale di polizia scientifica, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura. Gli agenti hanno pattugliato il quartiere tre giorni alla settimana, sulle fasce orarie 8/14, 14/20 e 19/01.

Durante i controlli, è stato identificato un venditore ambulante di frutta e verdura in via Brunelleschi. La merce, pari a circa 280 kg di prodotti ortofrutticoli, è stata sequestrata.

Nella stessa giornata, durante un posto di controllo in via Barisano da Trani, agenti della Squadra Mobile hanno intimato “l’Alt Polizia” a due giovanissimi a bordo di uno scooter. I due invece di fermarsi sono fuggiti. Ne è scaturito un inseguimento che è culminato in via G.B. Ragusa, dove i due giovani sono stati raggiunti e fermati. Si trattava di due minorenni, entrambi 15enni, poi affidati ai loro genitori.

