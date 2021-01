Palermo, a 4 anni chiama la polizia e salva la nonna: "Aiutatemi, è svenuta"

Gli elementi per definire un bimbo di 4 eroe, ci sono tutti. Per salvare la nonna ha usato tanta prontezza e soprattutto quel sangue freddo che spesso manca agli adulti.

Nella metà mattinata di sabato scorso al 112 arriva una telefonata di un bambino che piangendo chiede aiuto. La nonna anziana è a terra forse svenuta, almeno così descrive la scena il bambino che chiede a poliziotti di fare presto. In pochi secondi parecchie auto in giro per Palermo vengono allertati.

Il bambino non sa dire quale fosse la via dove fare intervenire i soccorsi. Sono i poliziotti della centrale operativa a chiedere il nome e il cognome del papà. A quel punto dopo che il bambino risponde con lucida freddezza, si stabilisce il luogo dove intervenire. Si tratta di un'abitazione in Via D'Ossuna, nel cuore del quartiere storico della Zisa a Palermo.

In pochissimi attimi, sei poliziotti arrivano davanti all'abitazione. A quel punto il problema è capire come entrare. Ma è impossibile: il bambino non sa aprire la porta di ingresso.

Non c'è da perdere molto tempo. Sono momenti concitati in cui emerge l'eroismo delle forze dell'ordine che già chiamano i soccorsi sanitari.

Due colleghi si arrampicano al primo piano, ad aumentare l'adrenalina è una folla che si accalcando ad invitare i poliziotti in una scena che sembra, ma non è, quella di un film.

In equilibrio precario, i due poliziotti che già sono arrivati in un balcone adiacente, con un salto pericolosissimo arrivano nel balcone dell'abitazione obiettivo delle forze dell'ordine e pur lievemente feriti forzando la persiana, riescono ad entrare .

Sono loro stessi in pochi attimi che gli uomini del 118 riuscissero a salire a dare i primissimi soccorsi secondo un protocollo d'intervento in capo alla polizia di Stato. La donna che era svenuta, rinviene e viene ricoverata in un nosocomio vicino.

La folla che si era raccolta vicino l'abitazione si lascia andare in un fragoso applauso. I poliziotti prima di congedarsi affidando il bambino ai parenti che sono nel frattempo arrivati, ringraziano il bambino promettendogli di tornare con un piccolo regalo.

