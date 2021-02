Focolaio alla scuola "Gaetano Longo" di Capaci, in una classe positivi 13 bambini su 14

Focolaio presso il plesso scolastico "Gaetano Longo" di Via Kennedy. A rendere noto che 13 bambini su 14, tutti compagni di classe, sono risultati positivi, è stato il sindaco di Capaci, Pietro Puccio attraverso Facebook

"Si porta a conoscenza della cittadinanza, delle famiglie e degli scolari interessati che - sta scritto nel post -, con apposita Ordinanza sindacale, è stato disposto che il plesso scolastico "Gaetano Longo" di Via Kennedy rimarrà chiuso anche per l'intera settimana prossima, da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio compresi".

"La annunciata sanificazione straordinaria degli ambienti interni ed esterni della scuola - continua - è stata fatta regolarmente, ma nel frattempo ci è arrivata la notizia che i casi di positivita' al Covid-19 sono aumentati (in una sola classe sono risultati positivi 13 bambini su 14). Siamo in attesa della conferma della data ufficiale in cui l'Usca scolastica di Partinico effettuerà uno screening capillare su tutta la popolazione scolastica del plesso "G. Longo", che tenteremo di estendere anche al personale docente e non docente ed alla popolazione scolastica degli altri plessi".

© Riproduzione riservata