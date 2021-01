Palermo, fuga in scooter a folle velocità per sfuggire ai controlli: due arresti a Brancaccio

Fuga dai controlli e inseguimento da film d'azione nel quartiere Brancaccio di Palermo. Protagonisti due pregiudicati palermitani, il 57enne A.A. e il 28 enne T.G., che per sfuggire all'alt della polizia in viale Regione Sicilia, all'altezza della rotonda Oreto, hanno forzato un posto di blocco a bordo di uno scooter.

Una volante della polizia si è lanciata all'inseguimento del mezzo che, imboccando la corsia laterale di viale Regione Siciliana direzione Catania, ha cercato di far perdere le proprie tracce addentrandosi a Brancaccio. Dopo un lungo e pericoloso inseguimento per le vie del quartiere, con lo scooter in contromano a folle velocità, in via Germanese il mezzo si è scontrato con l'auto della polizia mettendo fine alla fuga.

I due sono stati arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, A.A. è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio e per la guida dello scooter avendo la patente di guida revocata mentre T.G. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per aver occultato la targa del mezzo.

