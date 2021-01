Scuola, il Comune di Palermo cerca volontari anti assembramento: l'avviso online

Comune di Palermo e Cesvop insieme per cercare personale che possa far garantire il rispetto delle misure anti-Covid all'esterno delle scuole. È online sul sito del Cesvop (link: https://www.cesvop.org/a-palermo-il-comune-cerca-volontari-per-evitare-assembramenti-davanti-alle-scuole/) l’avviso pubblico rivolto alle associazioni e agli enti di Terzo settore per la ricerca di volontari per assicurare una vigilanza anti assembramenti davanti agli istituti scolastici. L'avviso è relativo all'ordinanza sindacale dello scorso 19 gennaio.

“Una collaborazione richiesta al Cesvop – dichiara l’assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano – che si è manifestato disponibile ad essere al fianco dell'Amministrazione Comunale per assicurare l’ingresso e all’uscite delle scuole il rispetto delle regole anti Covid, a garanzia del bene comune e della salute pubblica".

