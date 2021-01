In giro senza valido motivo, negozi aperti in piena zona rossa: 131 multati a Palermo

Trovati in giro senza una valida giustificazione o senza mascherine, assembramenti; ancora, attività commerciali trovate aperte oppure clienti sorpresi a consumare all'interno di bar, in piena zona rossa. Sono 131 i palermitani "indisciplinati", multati perché hanno violato le restrizioni imposte dall'ultima ordinanza regionale che istituisce la zona rossa in Sicilia. A questi, si aggiungono quattro attività commerciali sanzionate, per tre delle quali è stata comminata la chiusura del locale.

Continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine nell'ambito della normativa per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. In totale, nella sola giornata di ieri sono state controllate 1633 persone e 301 attività commerciali.

