Palermo, morto don Saro Papa: storico docente del don Bosco Ranchibile

È morto questa mattina a Palermo don Saro Papa, sacerdote salesiano. Una figura di riferimento per diverse generazioni che hanno frequentato il liceo don Bosco Villa Ranchibile di via Libertà.

A dare la notizia del decesso è stato lo stesso Istituto nella sua pagina Facebook: “Nel primo giorno di Novena a Don Bosco – si legge nel post -, con grande dolore vi annunciamo il passaggio alla Casa del Padre del nostro amato don Saro Papa. Ringraziamo Dio per la Sua splendida persona e per i tanti anni di servizio come docente del nostro Istituto. Centinaia di giovani si sono formati culturalmente e moralmente alla sua scuola”.

Una scuola che è stata centrale per don Papa. Nato a Calatabiano nel 1943, ha fatto ingresso da giovane nella congregazione fondata da San Giovanni Bosco. Salesiano da sessant'anni e sacerdote da cinquanta, ha operato in Sicilia all'interno di diverse case e istituti. Ultimo istituto, in ordine di tempo, il “Ranchibile” di Palermo. Qui arriva negli anni Ottanta. Insegna dapprima religione. Successivamente, e per oltre trent'anni, si dedica all'insegnamento della chimica e della biologia. Nei primi anni della sua permanenza nell'istituto di via Libertà ha anche ricoperto il ruolo di animatore spirituale del liceo.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio inviati dagli ex allievi e dai fedeli. “Un grande uomo, un grande professore ed un grande sacerdote che con pazienza ed amore ci ha accompagnato in anni difficili, ma bellissimi, dandoci un grande esempio. Ne ricorderò sempre il tratto gentile e lo sguardo furbo. Riposi in pace”, scrive un ex allievo. “Ho un ricordo di lui come salesiano degno figlio di Don Bosco. In cortile con i giovani e per i giovani e sempre disponibile al dialogo e bravo confessore”, si legge ancora tra i commenti.

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa del Don Bosco Ranchibile. La celebrazione verrà tramessa sulla pagina Facebook dell'Istituto.

© Riproduzione riservata