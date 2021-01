Coronavirus, Palermo tra le province con più contagi in Italia: la curva non scende ancora

Il bollettino odierno consegna alla Sicilia dati in miglioramento, ancora troppo presto per dire se sia l'inizio di una discesa della curva ma è un flebile segnale di speranza. Lo stesso però non può dire la provincia di Palermo, che dopo aver superato quota 15 mila contagi si trova ancora in una situazione delicata.

Dei 1.230 nuovi contagi segnalati oggi sull'isola, più di un terzo sono nel Palermitano: 459. Un dato in lieve calo rispetto a ieri, quando erano stati 506, ma comunque nettamente più alto rispetto alle altre province siciliane. Sul fronte nazionale, quest'oggi Palermo è tra le prime province italiane con più casi: peggio fanno soltanto Napoli con 786, poi Roma a 764, Bolzano 566, Milano 544 e Bari 478.

Anche l'incidenza settimanale vede la provincia palermitana tra quelle con i numeri in aumento: 264 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Si tratta dell'unico territorio dell'isola a segnare un incremento in questa statistica, mentre le altre otto province migliorano i loro dati, compresa Catania che con 287 contagi per 100 mila abitanti è ancora prima nella graduatoria regionale.

