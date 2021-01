Incidente sulla Palermo-Mazara, un morto e 3 bimbi feriti allo svincolo di Alcamo

Tragedia sulle strade siciliane, l'ennesima di questo mese. Un 40enne rumeno, Gabriel Fasie, residente a Paceco, è morto nello scontro tra la sua auto, una Nissan Micra e una Peugeot 2006 allo svincolo di Alcamo.

A bordo della Nissan Micra c'era una famiglia. Quattro i feriti, la moglie della vittima e i tre bambini di 10, 7 e 1 anno, trasportati all'ospedale alcamese.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato, in direzione Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo est al km 44,900.

Incidente allo svincolo di Alcamo, muore un 40enne: le foto delle auto distrutte La Peugeot guidata da una donna Vigili del fuoco in azione La Nissan Micra dove viaggiava la famiglia I rilievi sull’asfalto La vittima è un 40enne che guidava la Nissan Micra La Nissan Micra distrutta Nell’incidente è morto un 40enne rumeno residente a Paceco La strada chiusa I rilievi anche con il buio L’auto distrutta Impatto frontale Un morto e 4 feriti

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della dinamica.

Da prime indiscrezioni, si apprende che la famiglia a bordo della Nissan Micra stesse per immettersi in autostrada dopo aver partecipato ad un rito religioso ad Alcamo.

© Riproduzione riservata