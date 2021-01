Palermo, assembramenti e alcolici nelle zone della movida tra la Kalsa e la Magione: chiusi 3 pub

Assembramenti all'esterno dei locali, con drink e alcolici alla mano, senza mascherine e senza rispettare la distanza di sicurezza. Questo lo scenario che gli agenti della polizia di Stato di Palermo si sono trovati di fronte durante i controlli nei luoghi della movida cittadina tra la Kalsa, la Magione e la zona di piazza Rivoluzione.

Due gruppi di giovani sono stati individuati nei pressi di due pub, rispettivamente in piazza Teatro di Santa Cecilia e via Cagliari. In tutti e due i casi sono stati sciolti gli assembramenti ed è stata elevata al titolare del pub la sanzione di 400 euro e quella accessoria della chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

Stesse sanzioni, 400 euro di multa e la chiusura per cinque giorni dell’attività, è stata applicata nei confronti del titolare di un pub di via Magione, in cui è stato accertato che sia stata somministrata una bevanda alcolica ad un cliente che si trovava all’interno dell’esercizio, in violazione della disposizione prevista dal recente Dpcm.

