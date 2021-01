Dipendente con Covid, chiude l'asilo "Grillo Parlante" a Palermo: è il sesto negli ultimi tre giorni

Anche oggi è emerso un caso di Coronavirus tra il personale dei servizi educativi che si è sottoposto allo screening presso la fiera del Mediterraneo, a Palermo. Si è disposta l’immediata chiusura dell’asilo nido «Grillo Parlante», in via Caduti S. Croce, sono state avvisate le famiglie dei bambini che frequentano la struttura e sono state attivate le procedure previste dai protocolli anti Covid 19.

Negli ultimi 3 giorni diventano 6 le strutture chiuse in città a causa della positività del personale. L'impennata di contagi è avvenuta da quando ha preso il via lo screening presso la Fiera del Mediterraneo, dedicato al personale dei servizi educativi che era stato sollecitato, nei giorni scorsi, dal sindaco Leoluca Orlando.

Il primo a chiudere era stato l'asilo nido "Papavero", a causa della positività al Covid-19 di un dipendente. Ieri altre segnalazioni di contagi e altri 4 asili chiusi: il nido Allodola di via dell'Allodola, la scuola dell'Infanzia comunale Oberdan di via Paratore, l'asilo "Faro" di Via Paratore e l'asilo "Pantera Rosa" di Via Cortegiani.

© Riproduzione riservata