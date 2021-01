Mafia, confiscato mezzo milione di beni all'ex reggente del mandamento di San Giuseppe Jato

Case e auto di Salvatore Mulè, 44enne di San Cipirello ed ex reggente del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, passano allo Stato. I carabinieri di Monreale hanno eseguito un decreto di confisca di un patrimoni di circa 500.000 euro al Mulè, arrestato nell’aprile del 2013 nell’ambito dell’Operazione «Nuovo Mandamento» e condannato in via definitiva, nel maggio 2018, a 17 anni di carcere per associazione mafiosa e traffico di droga.

Mulè, tra l’altro, aveva partecipato al progetto di costituzione di un «super-mandamento» che avrebbe dovuto accorpare le cosche di Monreale, Altofonte, San Giuseppe Jato, Camporeale, Partinico, Borgetto, Montelepre e Giardinello. La confisca riguarda, in particolare, un villino, alcuni complessi aziendali e un terreno di San Cipirello, nel palermitano, nonchè alcune autovetture e dei rapporti finanziari.

