Al cimitero dei Rotoli di Palermo bare accatastate anche sui pavimenti degli uffici

Ora i Rotoli sono a corto pure di... pavimenti dove poggiare le bare in attesa di sepoltura. I feretri entrati nel cimitero di Palermo a gennaio si sono «accomodati» all’ingresso, nelle stanze prima destinate agli uffici amministrativi e alla direzione.

Quota 658 ieri - documenta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia oggi in edicola -, un numero destinato a toccare presto un altro picco scandaloso, quello delle 700 bare, visto che ogni giorno - anche causa Covid - entrano in media dai 20 ai 25 defunti e non tutti, anzi pochissimi, hanno le cappelle private.

Un lungo e scomposto serpentone di casse, legno chiaro se si tratta di giovani vite spente o scuro in caso di adulti, si allunga dal deposito alle camere a seguire, come un circolo vizioso e un giro di boa che non segna successi o punti d’arrivo, ma solo record amari. Che si tratti di emergenza, oggi, sembra perfino sminuire la portata della situazione.

