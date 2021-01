Morto Giacomo Spalletta, il frate di Bagheria con la Vespa: funerali in streaming

Bagheria a lutto per la morte di Giacomo Spalletta, frate minore del Convento di Sant’Antonio, che da tempo soffriva di una grave malattia.

Il frate era molto noto nel comune alle porte di Palermo, sempre dedito agli ammalati, non soltanto quelli dell’infermeria o della parrocchia di Sant’Antonio. A Bagheria in tanti lo ricordano in sella al suo Vespone con cui si spostava per raggiungere chi aveva bisogna e ai quali portava sempre il suo sorriso.

Fra Giacomo, che entrò in convento a 20 anni, avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 21 febbraio. "Siamo addolorati per il lutto che ha colpito la comunità francescana cittadina e la parrocchia di Sant’Antonio", dicono il sindaco Tripoli e l’assessore Tornatore che testimoniano il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione ai francescani. Condoglianze sono espresse anche dal presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino a nome suo e di tutto il consiglio comunale.

I funerali si svolgeranno oggi, lunedì, alle ore 10.30, nella chiesa di Sant’Antonio e sarà trasmesso in streaming nella pagina facebook dei frati minori di Sicilia.

