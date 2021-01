Un uomo di 58 anni è caduto questa sera da un’impalcatura in via Sampolo a Palermo: stava eseguendo dei controlli su un lavoro edile che si stava eseguendo in un palazzo, quando per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di sette metri.

È stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Ha diverse fratture, la prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.

