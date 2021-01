Anello ferroviario, tornano i cantieri a Palermo: cosa cambia in centro da lunedì

Sparisce la "passerella" montata nel periodo natalizio per passare attraverso il cantiere dell'anello ferroviario e favorire lo shopping in via Ruggero Settimo. Ora, come scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia in edicola, si torna a lavorare a pieno regime e rispettare la tabella di marcia dell'opera.

Il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, punta molto alla fine dei lavori entro il 28 febbraio. Lunedì gli operai torneranno ad effettuare gli interventi nell’area di via Ruggero Settimo e piazza Sant’Oliva. Se la restituzione alla pubblica fruibilità di queste aree avverrà per la fine di febbraio, questo non vuol dire però che i cantieri in centro per l’anello ferroviario termineranno del tutto: i lavori infatti continueranno in sotterranea e completeranno quella che sarà l’ultima, o tra le ultime, stazioni dell’anello ferroviario, ovvero quella del Politeama.

