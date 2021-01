Sorpresi a rubare limoni nelle campagne di Ficarazzi, due arresti

Sorpresi a rubare tra gli agrumeti nelle campagne di Ficarazzi. Sono stati arrestati dai carabinieri, con l'accusa di furto aggravato in concorso, due palermitani di 29 anni, F.B., e 39 anni, A.M., entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I militari li hanno notati in una contrada durante il servizio di pattugliamento notturno. I due malviventi stavano rubando circa mezza tonnellata di limoni, parte della quale era stata già caricata sull'auto pronta per essere portata via.

I due uomini sono stati quindi tratti in arresto. Ieri mattina l’autorità giudiziaria di Termini Imerese con rito direttissimo ha convalidato l’arresto.

I limoni sono invece stati riconsegnati ai proprietari dei due agrumeti.

