Palermo, sequestrato per lavori abusivi un cantiere di Mondello

Il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico della Polizia Municipale di Palermo ha effettuato oggi, su disposizione del Tribunale, il sequestro preventivo di un’area di cantiere in via Colonia Marina, a Mondello, sottoposta a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza. Il proprietario, B.V., è stato denunciato.

L'operazione è scaturita a seguito di una segnalazione per lavori in corso presumibilmente abusivi. Dopo aver effettuato il sopralluogo, gli agenti hanno accertato che in un immobile a due elevazioni fuori terra erano in corso lavori di ristrutturazione di vani interni, predisposizione di impianti tecnici, nonché modifica dei prospetti con inserimento di struttura metallica per aggetto balconi.

