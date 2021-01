A Prizzi è caccia al milionario baciato dalla Lotteria Italia

A Prizzi è caccia al giocatore super fortunato che ha vinto il secondo premio da due milioni di euro alla tradizionale Lotteria Italia, edizione 2020.

A staccare il biglietto con il numero di serie G162904 è stata la storica ricevitoria e tabacchi numero 8 di Giorgio Marino. E come racconta Mario Raimondi sul Giornale di Sicilia, da ieri Prizzi è in festa: tappi di spumante per tutta la mattinata di ieri sono volati in aria in via Libertà.

La caccia al milionario si estende anche fuori Prizzi: qualche biglietto è stato infatti acquistato da persone non residenti nel comune.

Non è la prima volta che la dea bendata bacia Prizzi. Venti anni fa, sempre il 6 gennaio e sempre nella stessa ricevitoria con un biglietto della Lotteria Italia furono vinti cento milioni delle vecchie lire.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE