Palermo, colpi di pistola contro il muro di una chiesa al Villaggio Santa Rosalia

Colpi di pistola sono stati esplosi a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia, contro il muro della chiesa dell’Annunciazione, in via Pietro Donato. Qualche giorno fa, in via Ernesto Basile, alcuni proiettili erano stati esplosi contro la parete in cartongesso della segreteria dell’università.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno trovato tracce di proiettili sulla parete della chiesa. Eseguiti i rilievi per accertare il calibro dei colpi esplosi. Anche in questo caso i proiettili potrebbero essere stati sparati la notte di Capodanno, come accaduto contro la segreteria dell’Università a Palermo.

© Riproduzione riservata