Coronavirus, ospedali di nuovo sotto assedio a Palermo: al Cervello finiti i posti letto

Posti letto Covid esauriti all'ospedale Cervello di Palermo e un triste copione che si ripete: ambulanze in coda per trasferire urgentemente i pazienti dal pronto soccorso dell’ospedale ai reparti del Civico e del Covid hospital di Partinico.

La Befana - scrive Mariella Pagliaro sul Giornale di Sicilia in edicola - porta carbone nel suo sacco e cresce l’allerta nelle strutture cittadine vicine al collasso, mentre il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, ha partecipato ieri a un comitato tecnico scientifico.

Ieri sera erano una quarantina i malati «sgomberati» e portati via dal Cervello. Complice una sempre più evidente terza ondata, che ha fatto schizzare l’asticella dei contagi e il focolaio di Villa Sofia, l’ospedale di via Trabucco è andato in tilt esaurendo i posti disponibili.

A intasare le corsie i pazienti arrivati proprio da Villa Sofia, dove il cluster di inizio anno ha fatto registrare sette casi conclamati tra i ricoverati a Medicina interna e due tra i lungodegenti. Ma sono numeri ancora da rivedere al rialzo, perché i dati dicono che il 20 per cento dei pazienti visitati viene trovato positivo.

