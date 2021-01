Il Coronavirus riprende forza a Palermo, nuovo rialzo dei positivi e cresce il numero di ricoverati

In provincia di Palermo suona il campanello d'allarme per la terza ondata di Coronavirus: crescono i positivi e in pronto soccorso si presentano sempre più pazienti con sintomi da Covid-19. I dati, riportati nell'articolo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, parlano di un trend di nuovi positivi che dal 27 dicembre non è mai sceso sotto le 180 unità.

Sale anche il numero dei posti letto occupati negli ospedali: in serata nell’area d’emergenza del Covid Hospital del Cervello erano presenti 31 pazienti, di cui tre in attesa di essere visitati, con un tasso di sovraffollamento del 155 per cento. Numeri simili registrati anche nel giorno di Capodanno quando al pronto soccorso c’erano una trentina di persone e alcune ambulanze in attesa all’esterno.

Una situazione in parte confermata da Enzo Massimo Farinella, direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale Cervello e componente del Comitato tecnico scientifico regionale: nel suo reparto su 42 posti letto disponibili, 38 sono già occupati.

© Riproduzione riservata