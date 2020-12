Palermo: è morto Amedeo Di Pasquale, storico fondatore dei negozi Dipa giocattoli

Il 2020 si chiude con un grave lutto nel mondo dell'imprenditoria palermitana. È morto a 90 anni Amedeo Di Pasquale, il fondatore della ditta Dipa Giocattoli. L'annunicio sul profilo Facebook del negozio.

"OGGI CHIUSI PER LUTTO. Si è spento all'età di 90 anni, circondato dai propri affetti, colui che ha fondato nel 1960 la nostra ditta Amedeo Di Pasquale. Tre generazioni hanno potuto giocare e crescere con i suoi prodotti. Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda", sta scritto su Facebook.

La ditta Dipa Giocattoli S.r.l. è specializzata nell’importazione, nella distribuzione all’ingrosso e nella vendita al dettaglio di giocattoli ed è nata nel 1962 a Palermo in via Bandiera, per volontà ed intuizione di Amedeo Di Pasquale. Inizialmente si occupava di vendita di abbigliamento e giocattoli.

Nel 1963 apre l’ingrosso dei giocattoli in via San Cristoforo, dove rimarrà sino all’anno 1974 per poi trasferirsi nell’attuale sede legale di via Calabrò. Nel periodo dal 1979 al 1989 apre un'altra sede per la vendita al dettaglio di giocattoli in via Malaspina. La vendita al dettaglio nel giugno 1994 si trasferisce nell’attuale punto vendita di viale Strasburgo. Attualmente i punti vendita sono due: via Gusavo Roccella e viale Strasburgo.

