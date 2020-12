Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, muore un 25enne

Ancora un incidente mortale a Palermo. A perdere la vita, ieri, un 25enne, Gianluca Napoli. Il giovane era stato coinvolto martedì scorso in un incidente in viale Regione Siciliana. Il giovane avrebbe perso il controllo di un Honda Sh per evitare un animale. Era stato trasportato presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo dove gli era stato riscontrato un trauma cranico e un edema cerebrale.

Il 25enne, però dopo un giorno dal ricovero è morto. Saputo del decesso, tantissimi amici e conoscenti hanno espresso il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia attraverso i social. Molti, postando anche fotografie, ricordano Gianluca Napoli per la musica ad alto volume che ascoltava all'interno della sua auto quando girava per le strade del suo quartiere.

© Riproduzione riservata