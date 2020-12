Capodanno in zona rossa, nuova stretta a Palermo: rafforzati i controlli in strada

«Occorre cautela: ai cittadini dico che non basta attenersi alle semplici regole dettate dalla zona rossa o arancione. È necessario essere rispettosi anche nei confronti degli altri perché il virus è sempre presente». È l’appello che il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei carabinieri rivolge ai palermitani in vista degli ultimi giorni dell'anno, come riporta Mariella Pagliaro nell'articolo del Giornale di Sicilia in edicola.

Un 2020 funestato dall'emergenza Covid che si impone nel quotidiano, tra gel e mascherine, anche durante i brindisi istituzionali. Chi pensa di fare il «furbetto» è avvisato. «Con i nostri militari in strada e con i servizi di controllo del territorio - ha aggiunto il generale - cerchiamo di essere vicini ai cittadini, di spiegare che è importante il rispetto delle regole per la salute di tutti».

Repressione e informazione insieme, in sintonia con il piano varato dalla prefettura in questi mesi di pandemia che ha visto le forze dell'ordine in campo con una task force. Con un atteggiamento spesso morbido degli uomini in divisi impegnati più a spiegare l'importanza delle precauzioni, in chiave di collaborazione con i cittadini.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE