Positivi in calo a Palermo ma il Coronavirus uccide un agente delle scorte

Calo dei positivi a Palermo nell'ultimo mese ma si continua a morire. Tra le vittime del Covid, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, c'è Felice Rispoli, poliziotto dell’ufficio scorte, scomparso ad appena 53 anni al Covid Hospital di Partinico.

Tra i primi a scrivere sui social messaggi in ricordo dell'agente, anche Giovanni Paparcuri, autista di Rocco Chinnici, sopravvissuto all’attentato di via Pipitone Federico del 29 luglio 1983 e poi strettissimo collaboratore del pool dell’Ufficio istruzione di Caponnetto, Falcone e Borsellino.

Intanto sono leggermente diminuiti gli attuali positivi - 187 contro i 197 di domenica scorsa - e allo stesso tempo ieri sono proseguite le vaccinazioni anti Covid nel presidio di Villa delle Ginestre.

