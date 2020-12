Droga nascosta in casa: un arresto a Partinico

Un 60enne, W.S., è stato arrestato a Partinico dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Personale della Sezione “Investigativa”, coadiuvato dai colleghi delle unità Cinofile della Questura, è intervenuto in una via del centro cittadino di Partinico per una perquisizione domiciliare nei confronti dell'uomo, sospettato di detenere droga.

Nel corso della perquisizione è stato trovato hashish, per un peso complessivo di 165 grammi, già suddivisa in due panetti del peso di 90 e 75 grammi, ciascuno, verosimilmente da immettere sul mercato. È stata trovata anche attrezzatura utile al confezionamento come un bilancino di precisione, un coltello ed un taglierino, intriso di stupefacenti. Trovata anche cocaina per un peso di 10 grammi. Al ritrovamento hanno contribuito i cani “antidroga” della Questura, “Yndira” e “King”.

I poliziotti hanno contestato anche il furto di energia elettrica, dopo un controllo effettuato insieme a verificatori Enel che hanno accertato l’irregolare erogazione di energia elettrica.

Indagini sono in corso per stabilire su quale mercato sarebbe stato venduto lo stupefacente.

