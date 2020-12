Più luce nel varco pedonale in via Ruggero Settimo a Palermo, installati tre fari

Ci sarà più luce nel varco tra via Ruggero Settimo e via Libertà a Palermo. Sono stati installati dagli operatori di Amg Energia, infatti, tre proiettori per illuminare il varco pedonale riaperto provvisoriamente a ridosso del cantiere per la realizzazione dell’anello ferroviario.

Al momento, infatti, alcuni punti luce dell’illuminazione di piazza Castelnuovo e di piazza Ruggero Settimo (tra cui i fari che illuminano la facciata del teatro Politeama) non sono in funzione: non è stato possibile riattivare i circuiti all’interno del cantiere perché verosimilmente danneggiati.

“Per ovviare al problema e per garantire sicurezza a chi transita - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera - abbiamo deciso di realizzare un impianto provvisorio che illuminerà questa area per tutto il periodo delle feste, sino a quando il varco verrà mantenuto aperto”.

L’impianto è formato da tre proiettori da 250 watt ancorati ai pali e alimentati in linea aerea.

