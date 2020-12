Palermo, il medico che farà il vaccino anti-Covid per primo: "L'unica soluzione per uscire dal tunnel"

Domenica 27 dicembre è il V-Day e anche in Sicilia ci saranno le prime vaccinazioni anti-Covid. La prima dose, somministrata al Civico di Palermo, sarà per il dottor Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell’ospedale e sarà lo stesso personale sanitario dell’ospedale a somministrare i vaccini ad almeno cinque persone.

"Aver vissuto in prima linea la drammaticità di tante storie mi ha spinto subito ad accettare e spero che tanti altri miei colleghi la pensino come me e poi toccherà ai cittadini vaccinarsi per uscire dal tunnel - ha dichiarato -. Ho vissuto storie particolari, drammatiche, briutte e credo che il vaccino sia l'unica arma per sconfiggere il virus. Il fatto di avere visto i colleghi colpiti dalla malattia mi ha molto colpito a livello personale".

"Aver avuto anche 36 operatori contagiati tra ottobre e novembre è stato un aspetto emotivo che mi ha spinto ad accettare subito - ha rivelato -. Questa seconda ondata è stata molto provante sia dal punto di vista professionale che umano. Soltanto al pronto soccorso abbiamo avuto 28 morti e la domanda terribile che ho sentito più frequentemente è stata 'Dottore sto morendo?' Davanti a tutto ciò non bisogna stare fermi ma vaccinarsi e spero che la gente lo capisca davvero che per uscire dall'incubo occorre sottoporsi alla vaccinazione".

