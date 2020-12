Nasconde in casa mezzo quintale di botti a Palermo: è il sequestro più ingente degli ultimi anni

Un 32enne, palermitano, P.LO., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione Oreto.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, in zona Bonagia-Belmonte Chiavelli, trovando nella mansarda di casa: più di 500 artifici pirotecnici artigianali, 6 batterie da 49 colpi e 10 batterie da 100 colpi, per complessivi 45 chili di materiale esplosivo.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip, è stato posto ai domiciliari.

Il materiale è stato sequestrato e collocato in idoneo sito in attesa dell’autorizzazione alla distruzione. Si tratta del sequestro più ingente messo a segno in Sicilia negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata