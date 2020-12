Messa di Natale a Palermo: nuovi orari, prenotazioni e autocertificazione. Cosa fare per andare in chiesa

Anche le chiese si adeguano alle ultime disposizioni contenute del decreto Natale e così l'arcidiocesi di Palermo ha dato le direttive alle parrocchie e ai fedeli: la Messa di Natale, così come riporta Anna Cane in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrà essere seguita nella chiesa vicino casa e dovrà essere prenotata se il luogo dove viene celebrata ha pochi posti a sedere.

La messa della vigilia di Natale si celebrerà in tutte le chiese alle ore 19:30 così da far rientrare a casa tutti alle 22. Alcuni parroci addirittura, come padre Giacomo Ribaudo della chiesa dei Decollati ha deciso di anticiparla alle 18 per permettere ai fedeli di rientrare prima. "Se i parroci dovessero ravvisare l’opportunità di predisporre le prenotazioni potranno farlo - spiegano dal Palazzo arcivescovile - ma solo se gli spazi sono davvero esigui. Questo serve ad evitare possibili assembramenti".

Durante i giorni di "zona rossa", si consiglia a tutti coloro che si recheranno a messa di portarsi dietro un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo.

