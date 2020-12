Sequestro e tentata violenza, un ghanese arrestato a Palermo

I carabinieri di Brancaccio, a Palermo, hanno arrestato un 52enne, proveniente dal Ghana, per sequestro di persona e tentata violenza sessuale. A denunciarlo è stata una 31enne, che, secondo la ricostruzione dei militari, aveva chiesto all’uomo una somma di denaro in prestito-.

Quest’ultimo avrebbe preteso in cambio delle prestazioni sessuali e, non riuscendo a ottenerle, ha impedito alla donna di lasciare un immobile in cui i due si erano incontrati. Il 52enne alla fine ha desistito ma è stato successivamente individuato, fermato e tradotto nel carcere Pagliarelli.

