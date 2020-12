A Natale più messe e in anticipo, ecco gli orari delle celebrazioni a Palermo

Anche la fede si deve adeguare alle norme anti-covid e così il 24 dicembre le messe verranno celebrate in un orario compatibile con il coprifuoco delle ore 22, previsto dalle restrizioni imposte dal governo. La messa di Natale, così come riporta Anna Cane in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sarà anticipata così alle 19.30 in Cattedrale ma ogni chiesa ha scelto orari anche diversi.

Nella chiesa dei Decollati, nella zona di Corso dei Mille, dove padre Giacomo Ribaudo sta cercando di utilizzare uno spazio più grande per accogliere i fedeli che giovedì sera vorranno assistere alla nascita di Gesù e in alcune chiese si è pensato di celebrare la messa più volte nello stesso giorno. Ad esempio, nella chiesa di Sant’Antonino vicino la Stazione centrale, ad inizio di via Oreto, la vigilia di Natale vi sarà una prima messa alle 17.30 e poi un’altra alle 19.

In altre chiese di Palermo le messe sono anticipate anche alle 18.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE