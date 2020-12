Palermo, controlli e posti di blocco a Natale e Capodanno: le strade presidiate dalle forze dell'ordine

Il prefetto di Palermo ha predisposto il piano di sicurezza, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle Forze di Polizia. Per le strade della città ci saranno oltre gli agenti della Polizia di Stato, anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

In un anota la prefettura comunica che "sono stati preventivamente individuati alcuni snodi strategici della viabilità provinciale, che sarà necessario presidiare per evitare che agli automobilisti che vi transiteranno per ragioni di necessità (per es. lavoro o cura di parenti non autosufficienti) si aggiungano automobilisti indisciplinati e non autorizzati. Non saranno quindi ammesse deroghe al divieto di raggiungere un comune diverso da quello di residenza, al di là di quanto già previsto dal DPCM".

In questo caso, la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine, le pattuglie delle Compagnie Carabinieri e della Compagnia di Intervento Operativo forniranno un importante supporto con posti di controllo e posti di blocco da realizzare negli snodi stradali principali di ingresso ed uscita in città.

"In tale ultimo caso - sta sempre scritto -, si rammenta a tutti gli automobilisti che il blocco sarà effettuato con la predisposizione di corsie di canalizzazione, segnalate da una cartellonistica specifica, per assicurare che tutti i veicoli rallentino e si fermino per essere sottoposti al controllo. La caratteristica principale del posto di blocco è infatti questa: le verifiche eseguite dalle Forze dell’Ordine non saranno a campione, ma riguarderanno tutti i veicoli (ed eventualmente i pedoni) di passaggio".

"Massicce aliquote - prosegue la nota - presidieranno inoltre le principali soglie di ingresso nel capoluogo per chi proviene da fuori regione, (in ossequio al divieto di mobilità inter regionale in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio), ossia la stazione ferroviaria, quella portuale e quella aeroportuale. Per quanto riguarda porto ed aeroporto, è stata prevista l’istituzione di un’area specifica destinata a dei veri e propri check point sanitari, all’interno della quale, personale dell’Asp e della Sanità Marittima nel primo caso e dell’Asp e della Gesap nel secondo caso, sottoporranno i passeggeri in transito a verifiche sanitarie espletate su base volontaria. All’interno della stazione ferroviaria, personale della Polfer sarà impiegato in rigorosi controlli ed identificazioni dei passeggeri. In tutti e tre i siti, sarà ovviamente rigorosa la verifica del distanziamento sociale".

Dal 24 dicembre all’1° gennaio, la città di Palermo, ed in particolare le arterie stradali pedonali del suo centro storico saranno interessate dalla presenza di pattuglie composte da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Tutta la città sarà presidiata da pattuglie interforze e, nei giorni del 31 e dell’1 saranno di ausilio anche i Reparti Inquadrati di Polizia di Stato e Carabinieri.

Le pattuglie presidieranno via Libertà, via Ruggero Settimo, piazzetta Bagnasco, via Magliocco, via Maqueda, piazza Caracciolo, piazza S. Anna, il Foro Italico. Nel corso di queste festività, al personale già impegnato si affiancherà il Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Anche le altre zone della città, periferie comprese, oltre all’ordinario pattugliamento assicurato dalle volanti dei Commissariati di P.S. di zona, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, delle Compagnie e del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Palermo e dalle pattuglie della Guardia di Finanza saranno raggiunte da personale dedicato al “distanziamento sociale”, ove siano segnalati assembramenti.

Il complesso dispositivo impiegato non tralascerà gli abituali compiti di “istituto” legati alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati predatori cui, ogni anno, durante le festività natalizie, la Questura e il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri rivolgono particolare attenzione: i servizi saranno garantiti dagli equipaggi delle volanti con i motociclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalle pattuglie automontate e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, nonché da agenti in “borghese” della Squadra Mobile, della Digos, dei Nuclei Operativi e del Nucleo Informativo dell’Arma, dispiegati lungo le principali arterie cittadine e che integreranno il già poderoso dispositivo di “prossimità” attraverso un potenziato impiego dei Poliziotti di Quartiere oltre che di pattuglie appiedate dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Anche gli elicotteristi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presidieranno dall’alto la città, gettando uno sguardo da una panoramica privilegiata che consentirà di individuare eventuali forme di assembramento e di segnalarle tempestivamente alle pattuglie impiegate nel controllo del territorio.

Come è consuetudine, pattuglie del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo, al cui controllo concorreranno i Carabinieri Forestali su tutta la provincia.

I controlli in materia ambientale e sanitaria saranno garantiti dalla presenza di reparti specializzati dell’Arma: rispettivamente dal Nucleo Operativo Ecologico e dal Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità.

A vigilare sulla sicurezza degli obiettivi sensibili in città anche le Unità Operative di Primo Intervento, istituite con compiti di prevenzione antiterroristica, unitamente alle unità API (Aliquote di Primo Intervento) e SOS (Squadre Operative di Supporto) dei Carabinieri.

Alla realizzazione dei servizi parteciperanno, altresì, Unità Cinofile, Antidroga ed Anti esplosivo della Questura, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Tra gli obiettivi figurano, inoltre, il contrasto alla criminalità diffusa, la prevenzione e la repressione delle forme di illegalità da strada, tra cui i furti con strappo, i borseggi e la vendita di merce contraffatta.

Da sempre, uno dei fronti aperti delle Forze di polizia durante il periodo natalizio è quello della prevenzione degli incidenti causati da un uso improprio dei “botti” di fine anno e della repressione del commercio di artifizi di genere vietato.

Allo scopo, sono stati previsti capillari servizi di controllo, in particolare, nei mercati storici rionali, nonché accessi ispettivi in esercizi pubblici di specifica vendita, con l’ausilio di personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.

Anche in occasione di queste festività natalizie, ci saranno pattuglie dedicate della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che si dedicheranno al contrasto dell’abusivismo commerciale.

