Palermo, conferite le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica

Il prefetto Giuseppe Forlani ha consegnato a Villa Whitaker le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica conferite con decreto del presidente della Repubblica.

A causa dell'attuale emergenza epidemiologica la cerimonia quest'anno si è svolta in forma ristretta nel pieno rispetto delle vigenti misure di cautela.

Sono stati insigniti della distinzione onorifica di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il Generale Medico in pensione dell'Arma dei carabinieri Pietro Claudio Triscari, il generale medico in pensione dell'esercito Italiano Maurizio Marsala, il sottotenente della Guardia di Finanza in pensione Michele Nigro, Giovanna Randazzo vice direttore speciale logistico dei Vigili del Fuoco, il dirigente medico dell'Asp di Palermo Bartolo Messina, Girolamo Calsabianca, dirigente della società Telecom Italia; Giuseppe Grasso, dipendente dell'Università degli Studi di Palermo in pensione.

© Riproduzione riservata