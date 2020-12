Tania Valguarnera, travolta e uccisa a Palermo: pena di 3 anni e due mesi per l'automobilista

La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha accettato il concordato di pena di 3 anni e 2 mesi per Pietro Sclafani, il panettiere che nel maggio 2015 investì e uccise in via Libertà la ventottenne Tania Valguarnera.

Il collegio presieduto da Adriana Piras ha preso atto della rinuncia al ricorso presentato dalla difesa, a condizione che la pena venisse ridotta: punto che è stato concordato e accettato dalla Procura generale.

La giovane donna morì nel giro di pochi minuti, Sclafani si fermò e poi risalì in macchina, allontanandosi. Fu rintracciato quasi subito e arrestato per omicidio colposo (all’epoca non esisteva ancora lo specifico omicidio stradale, che dunque non è stato contestato) e omissione di soccorso.

In primo grado l’imputato aveva avuto 4 anni. Tania Valguarnera stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a lavorare in un call center. In quel momento pioveva molto forte: Sclafani disse sempre di non avere visto la giovane, che aveva la passione della scultura ed era un’artista.

