Furto nella villa di un professionista a Sferracavallo, bottino di 20 mila euro

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e si sono introdotti all'interno di una villa a Palermo per mettere a segno un furto. È avvenuto nello scorso fine settimana in casa di un professionista.

I ladri sono entrati nella villa in via Schillaci a Sferracavallo e hanno portato via soldi e oggetti preziosi per un valore di 20 mila euro. I malviventi hanno agito indisturbati. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato: al vaglio anche le immagini di vidosorveglianza.

