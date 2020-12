Coronavirus in Sicilia, aumentano le vittime a novembre: Palermo +64%, Catania +69%, Messina +6%

È stato pubblicato il Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 1° dicembre 2020. I dati confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nel precedente report. Nel mese di ottobre i decessi rilevati a Palermo sono stati 593, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 465 (+128 decessi, pari a +28%).

Nel mese di novembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 789, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 480 (+309 decessi, pari a +64%). A Catania invece, il numero delle vittime di novembre è aumentato del 69%. Numeri più contenuti a Messina: +6%.

E sono complessivamente 2.286 i tamponi rapidi effettuati a Palermo e 39 i positivi nella prima giornata in cui è entrata in vigore l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che punta a contrastare la diffusione del Coronavirus in un periodo caratterizzato dall'incremento della mobilità. A Palermo sono 4 i punti screening allestiti dal Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni, e dal Commissario per l’emergenza covid, Renato Costa: Aeroporto, Fiera del Mediterraneo ed i porti di Palermo e Termini Imerese.

Al “Falcone e Borsellino” i tempi di attesa per effettuare il tampone rapido sono mediamente di 10 minuti, ma anziani, famiglie con bambini neonati e disabili in sedia a rotelle hanno la precedenza. Questo nel dettaglio il report aggiornato alle ore 16:

- Aeroporto Falcone e Borsellino: 800 tamponi – 0 positivi

- Porto di Palermo: 380 tamponi – 0 positivi

- Porto di Termini Imerese: 86 tamponi – 0 positivi

- Fiera del Mediterraneo: 1.020 tamponi – 39 positivi.

Coloro i quali risultano positivi al tampone rapido, vengono sottoposti nella stessa sede al “molecolare” nel rispetto dei protocolli diagnostici.

Per consentire anche agli utenti della provincia di usufruire dell’attività di screening, sono in funzione altri tre “punti” periferici attivi ogni giorno dalle ore 8 alle 12: Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana; Ospedale di Partinico e Poliambulatorio di Lercara Friddi.

