Palermo, blitz in un negozio gestito da un cinese: sequestrate 14mila mascherine irregolari

Ancora un sequestro di mascherine da parte della guardia di finanza a Palermo. Nel mirino oltre 14 mila dispositivi in un esercizio commerciale gestito da un cinese.

Il blitz dei militari del Gruppo Pronto Impiego ha riguardato un negozio di via Lincoln, gestito dal trentacinquenne Z.L., dove sono state individuate mascherine prive di certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica.

Al momento del controllo i finanzieri, dopo aver constatato l’effettiva vendita dei dispositivi, hanno provveduto al sequestro denunciando il titolare per frode in commercio e ricettazione.

I controlli delle Fiamme Gialle sono in corso in tutta la provincia di Palermo per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e contrastare possibili speculazioni sulla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.

