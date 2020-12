Spaccia marijuana ai domiciliari, 47enne arrestato a Piana degli Albanesi

I carabinieri hanno arrestato Demetrio Schirò, 47 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già ai domiciliari per un primo arresto avvenuto lunedì scorso quando i militari in casa gli avevano trovato 10 chili di marijuana.

I militari nel corso di un controllo in casa a Piana degli Albanesi per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte hanno proceduto a perquisizione. Tra il mobilio di casa, erano nascosti 450 grammi di marijuana e più di 20.000 euro in banconote di vario taglio. Schirò è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa delle decisioni del gip di Termini Imerese.

