Rifiuti a Palermo, la Rap: "Fatto fronte all'emergenza ma resta il problema Bellolampo"

«Nonostante le difficoltà di questo periodo, legate tra l’altro alla carenza di impianti in Sicilia la Rap ha fatto fronte con interventi straordinari al superamento dell’emergenza rifiuti a Palermo». Lo spiega il direttore generale Roberto Li Causi.

«Ma come più volte detto, rimane il problema Bellolampo - puntualizza il direttore Li Causi -. Da parte nostra, si sta portando avanti ogni azione utile a potenziare la capacità di trattamento dell’impianto di Bellolampo ma, in mancanza della indicazione di impianti di smaltimento cui conferire i rifiuti prodotti dalla Palermo ovvero in mancanza di soluzioni alternative della Regione, la situazione è destinata ad aggravarsi nuovamente».

«In questi giorni vi è stata la massima collaborazione con l'amministrazione comunale ma in atto - sottolinea Li Causi - sarebbe necessaria la, massima, collaborazione di tutte le Istituzioni per poter affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti evitando nuove emergenze».

