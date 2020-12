Maltempo in Sicilia: due frane nel Palermitano, a Messina i danni più gravi

Maltempo in Sicilia, dove per oggi è stata diramata l'allerta arancione. Disagi in tutte le province e paura per allagamenti e crolli.

La forte pioggia che si è abbattuta nel Palermitano ha provocato due frane: sulla statale Palermo-Sciacca, nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale, e sulla statale che da Termini Imerese porta a Caccamo.

Per quanto riguarda la città di Palermo, dopo l'acquazzone di stanotte, non si registrano allagamenti.

Ma i danni più gravi riguardano la provincia di Messina. Dopo gli allagamenti di stanotte ha ricominciato a piovere con intensità mentre si è intensificato il vento di ponente con raffiche intorno ai 25 nodi. Frane, allagamenti e smottamenti hanno costretto all'evacuazione alcuni abitanti, in particolare a Terme Vigliatore, dove un fiume di acqua fango e detriti ha inondato strade, garage e abitazioni. All'opera i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Un 'altra squadra di pompieri è arrivata da Palermo a Terme Vigliatore ma anche a Furnari. A Novara di Sicilia sono caduti 250 millimetri di pioggia, nella frazione San Basilio, alcune famiglie sono state evacuate, altre sono isolate.

