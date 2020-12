Rimprovera due ragazzi senza mascherina sul bus, autista dell'Amat picchiato a Palermo

Picchiato per aver rimproverato due ragazzi che non indossavano la mascherina sul bus: è successo a un autista dell'Amat, l'azienda trasporto urbano di Palermo. L'uomo ha chiamato la polizia per segnalare la presenza di due ragazzi senza mascherina a bordo della linea 614 nella zona della Marinella e così è scattata la violenza.

Ora l’autista si trova in ospedale a Villa Sofia dove i medici lo hanno curato con diversi punti di sutura al volto. E’ sotto osservazione. Il mezzo si trovava al capolinea e stava tornando in via De Gasperi.

«Si tratta di un episodio increscioso - dice Michele Cimino presidente dell’Amat - in un momento particolarmente difficile a causa del Covid. La sicurezza a bordo dei mezzi dovrebbe essere una priorità per tutti gli utenti e invece c'è chi non vuole rispettare le regole. Casi di questo genere rendono il lavoro degli operatori d’esercizio sempre più complicato. Spero che l’autista possa riprendersi prima possibile».

