Pioggia a Palermo e provincia: rallentamenti in autostrada, chiuso sottopasso a Isola

La pioggia su Palermo sta creando disagi alla viabilità. Rallentamenti in autostrada, in particolare all'altezza dello svincolo per Mondello sulla Palermo-Mazara del Vallo.

La strada statale 113 Settentrionale Sicula è provvisoriamente chiusa al traffico nel territorio comunale di Isola delle Femmine a causa dell’allagamento del sottopasso al chilometro 275,750. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità.

Rallentamenti anche sulla circonvallazione di Palermo, in entrambe le direzioni. Disagi, per la carreggiata chiusa a causa di lavori, sempre in viale Regione Siciliana, direzione Trapani.

© Riproduzione riservata