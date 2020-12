Passaggio segreto per uno stanzino dove era nascosta la droga: arrestato un 24enne a Palermo

Un 24enne di Palermo, già agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dalla polizia, in flagranza del reato, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti della squadra investigativa del commissariato Zisa – Borgo Nuovo, aiutati dalla squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato una perquisizione a casa di V.P., classe 1996, che si trova in viale Michelangelo.

Durante i controlli, anche grazie al fiuto del cane antidroga Yndira, i poliziotti hanno trovato un'intercapedine in osggiorno dove si trovava nascosto un armadio a muro: da questi, come una sorta di passaggio segreto, si accedeva a uno stanzino nascosto dove era stato conservato un sacchetto in plastica con 580 grammi di marijuana, suddivisa in circa 300 dosi.

Il nascondiglio era piuttosto ingegnoso: l’armadio che copriva la porta “segreta” era perfettamente aderente alla parete, così da rendere l’accesso invisibile dal soggiorno se non spostando l’armadio. V.P. avrebbe da subito ammesso di essere l’unico responsabile della detenzione della droga, rivendicandone la proprietà.

La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro, mentre il 24enne palermitano è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Considerato che due grammi di marijuana hanno un valore di circa 20 euro sul mercato, il ricavato della vendita al dettaglio dellao stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare circa 6 mila euro.

