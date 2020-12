Maltempo a Palermo: domani niente tamponi rapidi in Fiera, sospeso il drive-in

Dopo 34 giorni ininterrotti di attività, domani, a causa del maltempo, non sarà effettuato lo screening in modalità Drive In alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. La campagna per la ricerca attiva del coronavirus, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute, è stata realizzata dai medici dell’Azienda sanitaria del capoluogo in collaborazione con le Amministrazioni comunali.

Le avverse condizioni atmosferiche non consentono di garantire le prestazioni. L’attività riprenderà regolarmente venerdì 4 dicembre.

Per quanto riguarda il bilancio del mese di novembre, sono stati raggiunti 82 comuni e 44 Istituti scolastici per complessivi 65.643 tamponi e 2.658 positivi. L’attività che ha avuto inizio il 30 ottobre scorso, è proseguita a novembre senza soluzione di continuità, sette giorni su sette. Sono stati complessivamente 30.999 i tamponi effettuati in modalità Drive In con 2.121 positivi (6,8 %).

Tutti gli utenti della provincia hanno avuto la possibilità, su base volontaria, di sottoporsi al tampone. Unica eccezione il Comune di Sciara che sarà tappa nei prossimi giorni di un Drive In. L’attività ad inizio novembre ha riguardato anche le Isole di Lampedusa (621 tamponi – 4 positivi), Linosa (275 – 0) ed Ustica (462 – 0). Il bilancio complessivo dei Drive In in provincia è di 24.783 tamponi e 481 positivi (1,94%).

Per quanto riguarda le scuole, sono stati 44 gli Istituti coinvolti nelle attività di screening (dal 19 al 30 novembre): 33 della città di Palermo ed 11 della provincia. Bassa la percentuale dei positivi: appena lo 0,57%. Complessivamente sono stati effettuati 9.861 tamponi con 56 positivi.

