Più controlli contro gli assembramenti a Palermo, blitz nei mercati: chiuse 2 pescherie

Controlli anti-assembramento a Palermo e in particolare nei mercati storici. In azione polizia, guardia di finanza, capitaneria di porto, polizia municipale, Rap e Asp.

Nel mercato di via Montalbo è stata chiusa una pescheria aperta senza autorizzazioni, i prodotti ittici sono stati devoluti a istituti caritatevoli; al titolare è stata elevata una sanzione di 6 mila euro. Altra pescheria abusiva in un box è stata scoperta nel cuore di Borgo Vecchio. L'attività è stata chiusa e la struttura sequestrata: 85 chili di pesce sono stati dati in beneficienza e in questo caso la multa è stata di 3.300 euro.

In corso Tukory, invece, un ambulante aveva realizzato senza autorizzazioni una rivendita di frutta e verdura, elevate sanzioni per 5 mila euro e sequestrati quasi 190 chilogrammi di frutta, devoluti ad istituti caritatevoli.

Intanto, al Foro Italico è stato sgombrato un gruppo di tende da campeggio piantate da alcuni cittadini stranieri.

