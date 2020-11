Emergenza rifiuti a Palermo, Norata: "Entro 8 dicembre città più pulita"

«Stiamo facendo le umane e le divine cose per rendere la città più pulita e più decorosa in tempi ragionevoli. Abbiamo messo tutte le forze in campo e mi auguro di poter rendere Palermo più pulita e libera dalla spazzatura già entro l’Immacolata. Ma diciamola tutta al momento mettiamo la polvere sotto il tappeto».

Lo dice Giuseppe Norata, presidente della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti in città. «A nostre spese, sotto la responsabilità mia, del direttore e del cda continuiamo a portare rifiuti a Bellolampo - aggiunge -. Sappiamo dove sono le criticità, alcuni interventi sono stati già fatti e altri li faremo tra oggi e giovedì. In alcune zone dobbiamo gli operai devono arrivare con le pale per fare la raccolta, infatti abbiamo potenziato anche mezzi e attrezzature».

Da giorni a Palermo è emergenza rifiuti. «Dove abbiamo già pulito - spiega Norata - dobbiamo proseguire con l’ordinario, quindi passiamo per mantenere e garantire la pulizia, anche dove è stata bonificata da poco la postazione di raccolta. Purtroppo, l’unico sistema produttivo che non si può arrestare è quello dei rifiuti- aggiunge il presidente della Rap - da giorni sento che qualcuno vuol buttare fumo negli occhi parlando di inceneritori, di termovalorizzatori, ciascuno dà una soluzione, senza pensare che dal 2016 si parla di settima vasca per la discarica di Bellolampo e siamo ancora in alto mare per la gara. Ci vogliono segnali da parte di tutti, dalla Regione Siciliana al comune di Palermo. Nel frattempo, pensiamo a lavorare».

In foto una discarica di rifiuti a Palermo, in via Jung. Foto di Roberto Fonte

© Riproduzione riservata