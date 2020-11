Palermo, inaugurata una nuova fontana installata al parco Case Rocca

Inaugurata stamani una nuova fontanella nei pressi dello stadio delle Palme, a ridosso del Parco Case Rocca. Presenti alla cerimonia, l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, il consigliere comunale Marcello Susinno, il consigliere della VI Circoscrizione Sergio Susinno e l’amministratore unico di Amap, Alessandro Di Martino.

La fontana - installata dalle maestranze dell’Amap nell'ambito del piano concordato dall’azienda con l'amministrazione – riveste particolare importanza, vista la presenza di atleti, ciclisti e famiglie che utilizzano il parco. I prossimi interventi riguarderanno altre installazioni lungo il percorso Arabo-Normanno e in zone ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti.

“Grazie ad Amap – dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore Giusto Catania - per questo intervento che conferma l'importanza di un servizio pubblico di gestione dell'acqua per tutti. Un intervento piccolo ma significativo perché interessa un luogo molto apprezzato da migliaia di famiglie e atleti, nonché ora anche da tantissimi ciclisti. Mi auguro che con l'azienda si possano realizzare interventi analoghi in prossimità della ciclopolitana fra viale Strasburgo e via Dante, confermando così l'attenzione non solo per la sicurezza ma anche per il comfort di chi sceglie le due ruote per spostarsi in città”.

“Villa Case Rocca – commenta Marcello Susinno - si sveglia con una preziosa nuova fontanella posizionata proprio a ridosso del parco all’aria aperta adiacente lo Stadio delle Palme, in uno spazio particolarmente frequentato soprattutto negli ultimi tempi per la necessità di allenarsi in sicurezza lì dove però mancava un punto per potersi rinfrescare. Al taglio del nastro, l'acqua è cominciata a sgorgare, per essere utilizzata non solo dai tantissimi sportivi che fruiscono il parco, ma anche dai ciclisti che transitano nell’adiacente pista e che già avevano manifestato apprezzamento sui social alla diffusione dell’iniziativa. L’intervento – spiega Susinno - è stata realizzato, con passione, dalle maestranze dell'Amap che hanno provveduto ad effettuare non solo il collegamento idrico, ma anche la sistemazione del marciapiede ornamentale che circonda la fontana, realizzato con materiali in sintonia con il contesto adiacente”.

