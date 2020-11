Palermo: il Coronavirus fa altre 4 vittime in provincia, muore noto imprenditore a Terrasini

Altri 4 morti in provincia di Palermo a causa del Coronavirus nell'arco di 24 ore. Ha perso la vita Franco Collura, 75 anni, ex dipendente comunale di Monreale che ha lavorato per la delegazione di Pioppo dove viveva. Nella cittadina alle porte di Palermo si tratta della quarta vittima in 3 giorni.

All'ospedale di Partinico sono deceduti un 82enne di San Cipirello e un imprenditore di 79 anni molto noto a Terrasini, Antonio Rubbino. Una vittima anche a Montelepre, ed è la settima dall'inizio della pandemia.

Nel capoluogo invece sono stati sospesi due spettacoli al Teatro Massimo perchè sono stati individuati 18 positivi, soprattutto coriste, e chiude la chiesa di San Domenico dopo il contagio di un frate: come spiega Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia è stato dunque necessario mettere in isolamento i religiosi e rinviare a data da destinarsi lo svolgimento delle messe.

Sul fronte controlli, si aggiungono altre 27 persone multate per il mancato rispetto delle norme anticovid, mentre quattro esercizi commerciali sono stati chiusi per 5 giorni.

